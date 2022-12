El adolescente de 14 años que presuntamente originó los mensajes en un chat de WhatsApp en los que se aludía a una planificación de un tiroteo en las escuelas especializadas Dr. Juan José Osuna, en Hato Rey, y University Gardens, en Río Piedras, aceptó que lo pensó ya que era víctima de “bullying”.

El menor fue entrevistado anoche en presencia de su progenitora con relación a los mensajes amenazantes que son investigados por las autoridades estatales y federales, e inicialmente negó todo insinuando que se trataba de una broma. No obstante, al profundizar en la entrevista supuestamente admitió que la idea le pasó por su mente.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el capitán Ricardo Haddock, explicó que luego de visitar varias direcciones finalmente lo localizaron y se anticipa que durante el día de hoy la Procuradora de Menores, María Silva Coll, tome la decisión sobre la acción a seguir. Mientras tanto, el estudiante quedó bajo la custodia de sus padres.

“Lo localizamos anoche, se entrevistó en presencia de su madre. Este indicó que se trató de una broma y luego admitió que lo estaba pensando”, reveló Haddock, sin ofrecer otros datos.

El caso es investigado por la agente Marie Ortiz, adscrita a la División de Agresiones de San Juan.

Al presente no han localizado a un tercer menor al que se alude en la comunicación grupal, el cual reside en los Estados Unidos.

Las escuelas fueron desalojadas durante la mañana de ayer como parte del protocolo luego de que un maestro de la escuela University Gardens radicara una querella tras advenir en conocimiento sobre la alarmante conversación que le fue enviada mediante una captura de pantalla de un celular por una madre de una alumna ya que se encontraba nerviosa y no sabía si debía asistir a clases.

El comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César Omar González, reveló ayer que “dentro de estos mensajes lo que se percibe es una conversación entre la escuela de University Gardens y la escuela Juan J. Osuna, donde se está preguntando por este tercer menor de edad, si estaba en Puerto Rico o no, una de las partes le dice: Fulano de tal ya no está en Puerto Rico y el estudiante de University Gardens le dice al de Osuna, qué lástima que no estaba en Puerto Rico porque ya ellos estaban en proceso de coordinar un tiroteo para la escuela University Gardens y para la escuela Juan J. Osuna”.

Acto seguido, el alumno de la escuela Juan J. Osuna le preguntó si se trataba de una broma y el otro menor respondió: “no es una broma esto es algo que él y yo teníamos planificado ya”.

Las clases se reanudaron durante la mañana de hoy en ambos planteles y la región escolar reforzó el equipo de trabajadores sociales, psicólogos y consejeros profesionales para brindar apoyo tanto a los alumnos como a los miembros de la facultad, según dio a conocer Alexis Ramos, portavoz de prensa del Departamento de Educación.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) también está integrado a la pesquisa ya que se trata de un caso que cae bajo la categoría de atentado contra la vida.