Armas de fuego, municiones, cargadores, costosas joyas y miles de dólares en efectivo fueron hurtadas ayer, jueves, por escaladores en una residencia localizada en la calle Paseo de la urbanización Gran Vista I, en Gurabo.

Según la información preliminar, la Policía recibió una llamada a eso de la 1:00 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un escalamiento en proceso. Al llegar los patrulleros, los delincuentes habían escapado.

El querellante, de 43 años, narró que dos individuos vestidos de negro rompieron una ventana posterior de la residencia, obteniendo acceso al interior.

De acuerdo con el inventario realizado, hurtaron un rifle Pistol modelo Spikes Táctical, una pistola marca Sig Sauer P-238, una pistola marca Smith & Wesson modelo M.P. calibre .40, una pistola marca Glock 19 calibre 9 milímetros, 12 cargadores y 200 municiones.

Además, huyeron con joyas valoradas en más de $20,000 y $11,000 en efectivo.

La agente Yolanda Vázquez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, tiene a cargo la pesquisa.