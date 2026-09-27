Daños por $50,000 fueron estimados tras el escalamiento en la madrugada de hoy de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí.

Según información preliminar, las autoridades se presentaron al lugar, donde alguien presuntamente rompió el cristal y las rejas de la parte lateral del establecimiento, logrando acceso al interior.

Una vez allí, ocasionó daños al cuarto de cómputos y a la puerta de la bóveda. Además, se apropió de dos DVR, marca Dahua.

Los daños fueron estimados por la querellante en aproximadamente $50,000.

El agente Rafael Colon Feliciano, adscrito al Distrito de Manatí, investigó preliminarmente.

El agente Efraín Villanueva Aldanondo, de la División de Propiedad de Arecibo; el agente José Cortez Vera, de Servicios Técnicos; y la agente de la División de Robos a Bancos de San Juan, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.