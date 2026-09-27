Un hombre quedó recluido en la cárcel de Bayamón, tras ser acusado de varios cargos por Ley 54.

Agentes de la Policía del área de Utuado llevaron a cabo una investigación que culminó con la radicación de cargos criminales por parte de la Fiscalía por violaciones a los artículos 3.1 (maltrato), 3.2A (maltrato agravado mediante estrangulamiento) y 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 de Violencia Doméstica; el artículo 53A de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato y Protección de los Menores; y el artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley 168 de Armas de Puerto Rico, contra José J. Guzmán Guzmán.

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De acuerdo con pesquisa, los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre cuando el imputado -de 31 años y residente de Utuado- sujetó a su pareja por el área del cuello y, mientras portaba un arma blanca (cuchillo), la amenazó de muerte. Además, agredió a un menor con la mano en el área del rostro.

José J. Guzmán Guzmán ( Suministrada )

Este caso fue consultado con la fiscal Mayra Morales Antonpietri, quien radicó los artículos antes mencionados.

El caso fue presentado ante el juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa probable para arresto y fijó una fianza global de $250,000. Al no prestar la fianza, el imputado fue ingresado en la cárcel de Bayamón 705. La vista preliminar fue señalada para el 7 de octubre de 2026.

La investigación estuvo a cargo del agente José Vélez Ruiz, adscrito a la División de Violencia Doméstica del Área de Utuado, bajo la supervisión de la sargento Ivelisse Serrano Torres.