Agentes adscritos al Precinto de Bayamón Sur investigaron preliminarmente el robo de una motora y la agresión a tiros del conductor ocurridos anoche en la calle A de la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante informó que, mientras se encontraba a bordo de su motora Yamaha Zuma, del año 2025, en el mencionado lugar, fue interceptado por un individuo que, mediante amenaza e intimidación y portando un arma de fuego, lo despojó de la motocicleta.

Posteriormente, el sospechoso realizó varios disparos contra el perjudicado, quien resultó herido de bala.

Paramédicos se personaron al lugar y transportaron a la víctima hasta una institución hospitalaria, donde fue evaluado por el médico de turno. Al momento, se desconoce la condición de salud del perjudicado.

El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la investigación.