Agentes adscritos al Precinto de Bayamón Sur investigaron preliminarmente el robo de una motora y la agresión a tiros del conductor ocurridos anoche en la calle A de la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante informó que, mientras se encontraba a bordo de su motora Yamaha Zuma, del año 2025, en el mencionado lugar, fue interceptado por un individuo que, mediante amenaza e intimidación y portando un arma de fuego, lo despojó de la motocicleta.

Posteriormente, el sospechoso realizó varios disparos contra el perjudicado, quien resultó herido de bala.

Paramédicos se personaron al lugar y transportaron a la víctima hasta una institución hospitalaria, donde fue evaluado por el médico de turno. Al momento, se desconoce la condición de salud del perjudicado.

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El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la investigación.