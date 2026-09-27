Una mujer embarazada de siete meses, un menor de 13 años y el conductor de un vehículo resultaron heridos en un accidente de carácter grave ocurrido anoche en la carretera PR-149, en la intersección con la PR-643, en jurisdicción de Manatí, informó la Policía.

El accidente ocurrió a eso de las 11:50 de la noche de ayer, sábado. Según la investigación, Edward J. Rivera Cordero, de 23 años y residente de Hatillo, conducía una Dodge RAM 1500, color negro, del año 2025, cuando presuntamente pasó un semáforo con luz roja en la intersección.

Al hacerlo, el vehículo impactó con su parte frontal la parte lateral izquierda de una Nissan Rogue, color gris, del año 2019, que era conducida por Carlos Meléndez Guadalupe, residente de Manatí, quien transitaba con la luz verde a su favor.

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Como resultado del choque, Meléndez Guadalupe sufrió heridas de gravedad, mientras que la pasajera Gendy Rivera Nevárez, quien tiene siete meses de gestación, y un menor de 13 años resultaron lesionados. Los tres fueron transportados por personal de Emergencias Médicas al Centro Médico en Río Piedras.

Al momento del comunicado, se desconocía su condición.

El agente Ángel Ocasio Vázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, bajo la supervisión del sargento Jorge L Trinidad Gómez, tiene a su cargo la investigación de este caso en unión a la fiscal Sánchez Serrano.