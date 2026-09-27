Un ciudadano de Bayamón reportó a la Policía que sufrió un escalamiento en su hogar, en el que le llevaron armas de fuego y joyas.

Agentes adscritos al Precinto de Dajaos, investigaron la situación reportada en la madrugada de este domingo en una residencia ubicada en la carretera PR-174, en el barrio Guaraguao, en Bayamón.

Según la información preliminar, el querellante informó que alguien le ocasionó daños a la puerta posterior de la vivienda y logró acceder al interior de la propiedad.

Una vez dentro, se apropió de una caja fuerte que contenía en su interior dos armas de fuego: una pistola Glock, modelo 43X, calibre 9 milímetros, y una pistola Smith & Wesson, modelo 5903, calibre 9 milímetros. Además, sustrajo un reloj marca Rado.

El perjudicado posee licencia vigente de portación de armas.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $1,700.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.