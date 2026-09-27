Jeremy Cabrera Rosa, el joven de 22 años que resultó herido ayer en medio del crimen de su abuela, en los predios del centro comercial Santa María Shopping Center en Guaynabo, se encuentra en condición estable, informó la oficial de prensa de la Policía en Bayamón, Lisandra Torres.

El trágico suceso ocurrió presuntamente tras una pelea familiar.

Sería el hermano de Cabrera Rosa, un menor de 16 años, quien habría atacado con un arma blanca a su abuela, identificada como Lourdes Pérez Kercado, de 67 años, quien falleció.

Durante la agresión, Cabrera Rosa también recibió heridas provocadas por un objeto cortopunzante.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el incidente violento se registró a las 2:06 p.m. del sábado en el centro comercial ubicado en la carretera PR-177. La investigación apunta a que los hechos se suscitaron durante una disputa entre dos hermanos.

Pérez Kercado —abuela de ambos jóvenes— recibió múltiples heridas en medio del altercado que le provocaron la muerte en el lugar.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en la escena y lo transportaron a una institución hospitalaria.

Relacionado con los hechos, el menor de 16 años permanece bajo la custodia de la Policía y se espera que esta tarde sea procesado.

Torres indicó que se desconoce si el adolescente sería procesado como adulto.

Mientras, El teniente José Carrión, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en entrevista con El Nuevo Día, informó que hoy realizarían varias entrevistas “para preparar las denuncias para la radicación del caso”.