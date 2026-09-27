La abuela asesinada por su nieto de 16 años en horas de la tarde del sábado en el Santa María Shopping Center, en Guaynabo, fue identificada como Lourdes Pérez Kercado, de 67 años, según confirmó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el incidente violento se registró a las 2:06 p.m. en el centro comercial ubicado en la carretera PR-177. La investigación apunta a que los hechos se suscitaron durante una disputa entre dos hermanos.

Pérez Kercado —abuela de ambos jóvenes— recibió múltiples heridas en medio del altercado que le provocaron la muerte en el lugar. Durante la agresión, otro de sus nietos, identificado como Jeremy Cabrera Rosa, de 22 años, también sufrió múltiples heridas provocadas por un objeto cortopunzante.

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Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en la escena y lo transportaron a una institución hospitalaria. Al momento, se desconoce su condición de salud.

Relacionado con los hechos, el menor de 16 años permanece bajo la custodia de la Policía.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que asumió la pesquisa junto con el fiscal de turno.