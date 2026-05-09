Maleantes escalaron un centro de servicios postales privados en Bayamón, donde cargaron con equipos y paquetes de correo, informó la Policía.

El robo ocurrió en horas de la madrugada de este sábado en el negocio Zip Mail + PC Doctor, localizado en el centro comercial Plaza Pradera, en Bayamón.

El informe policiaco indica que “manifestó el querellante que dos individuos escalaron el lugar, rompiendo con una herramienta, el cristal de la puerta principal, además de otro cristal microperforado, logrando acceso al interior. De ahí se apropiaron de tres bocinas marca “ARGOM” de distintos tamaños; tres teléfonos celulares marca Iphone de distintas series, mercancía que fue valorada en aproximadamente $2,426. Se informó, además, que se apropiaron de tres paquetes de correo".

El caso fue referido al Cuerpo de investigaciones Criminales de Bayamón para continuar con la investigación de rigor.