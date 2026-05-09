Una menor de 16 años fue reportada como desaparecida desde el pasado jueves en la zona de Cayey, informó la Policía.

La menor fue identificada en un informe policiaco como Jonaida Zoé Santiago Pérez. Esta fue descrita como de tez blanca, cinco pies de estatura, 140 libras de peso, ojos y cabello color marrón. Al momento de su desaparición, vestía un mahón corto color azul y botas color marrón.

La menor fue vista por última vez el jueves, en el barrio Culebras Abajo en Cayey.

Si usted conoce o ha visto a esta menor, comuníquese con al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, al 787-744-0322, al 787-744-7252 extensiones 1253, 1260, o la la línea confidencial de la Policía, 787-343-2020.