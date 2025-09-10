Los restaurantes de comida rápida, Burger King y Church’s Chicken que ubican, en el kilómetro 30.8 de la carretera PR-155 en el barrio el Gato en Orocovis, fueron escalados durante la madrugada de hoy, martes.

De acuerdo a la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, el encargado del Burger King se percató que alguien forzó la puerta principal para entrar y rompieron la caja registradora apropiándose ilegalmente de $1,500, y a su vez le causaron daños al sistema de cámaras de seguridad, valorados en $3,000.

Mientras que, en el restaurante Church’s Chicken, forzaron la puerta del lado izquierdo del establecimiento causando daños al sistema de cámaras de seguridad, a la caja registradora, la ventana del servicarro, el sistema comunicación y a la bóveda principal.

Daños fueron valorados en $6,000. En este caso no se reveló la cantidad de dinero hurtada.

La División de Delitos contra Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, tiene a cargo la pesquisa.