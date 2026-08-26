El Departamento de Justicia acordó unirse a una transacción multiestatal contra Meta Platforms, Inc., empresa propietaria de las redes sociales Instagram y Facebook, que le garantizará a Puerto Rico una partida de $124.7 millones para promover programas que ayuden a remediar los daños causados a la niñez y la juventud puertorriqueña por el uso desmedido de las redes sociales.

En comunicado de prensa, Justicia también planteó la posibilidad de que se alleguen otros $53.7 millones adicionales, condicionados a que TikTok, YouTube y Snap adopten protecciones equivalentes.

El anuncio lo realizó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, luego de que más temprano en el día se anunciara que Meta acordó múltiples demandas con estados y territorios, en la que pagaría unos $17,000 millones e incorporaría medidas de seguridad para menores en sus plataformas Facebook e Instagram con el fin de poner fin a un juicio histórico sobre la adicción de los adolescentes a las redes sociales.

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“Hoy garantizamos $124.7 millones para atender esos daños y, más importante aún, cambios concretos y auditados en cómo Instagram y Facebook tratan a nuestros menores. Me comprometo a trabajar en coordinación con el Departamento de Salud, ASSMCA y el Departamento de Educación para lograr el bienestar de nuestros niños y niñas con estos fondos”, señaló la secretaria de Justicia, sin poder precisar en qué se utilizarían los fondos.

Puerto Rico fue incluido en el acuerdo judicial, ya que Justicia también demandó a Meta ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 19 de diciembre de 2024.

Se explicó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos argumentó que Meta diseñó Instagram y Facebook para generar adicción en los menores de edad, y que engañó al público sobre los daños a la salud mental que sus plataformas causan a los jóvenes.

Bajo el acuerdo, Puerto Rico recibirá $124.7 millones garantizados, pagaderos en diez plazos.

Los fondos se destinarán a remediar los daños a través de programas del Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento de Educación, que no fueron precisados.

Cambios de diseño con efecto inmediato

Más allá del componente económico, el acuerdo obliga a Meta a transformar la experiencia de los menores en sus plataformas. Un auditor independiente verificará su cumplimiento durante cinco años. Particularmente, se deberán implementar las siguientes medidas:

Un nuevo sistema de verificación de edad para identificar a usuarios adolescentes y menores de 13 años, con metas de precisión verificables.

Un límite de dos horas diarias de uso de contenido en todas las plataformas de Meta, que se reduce a una hora por plataforma si el resto de la industria adopta los mismos términos.

Pausas obligatorias tras 15 minutos de uso continuo y a los 60 y 90 minutos de uso acumulado.

Restricciones de acceso nocturno y un modo escolar que bloquea las notificaciones durante el horario de clases.

La opción de un feed no personalizado por algoritmo y sin reproducción automática.

Detección de cuentas secundarias, protecciones contra la comparación social —incluyendo filtros que simulan procedimientos cosméticos—, mayor seguridad de contenido y menor exposición a personas y experiencias dañinas.

Herramientas ampliadas de supervisión parental.

“Este es un hito judicial para Puerto Rico. Nuestra demanda alegó que aproximadamente el 76 por ciento de los niños y niñas de Puerto Rico usan Instagram y que más de dos millones de residentes utilizan una plataforma de Meta”, comentó la secretaria

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“Si bien existe una responsabilidad individual, lo cierto es que el uso desmedido de estas plataformas responde a prácticas de negocios diseñadas para generar beneficio económico, aun cuando sea en detrimento de la salud mental y el desarrollo cognitivo de los usuarios. Por ello, existe un interés apremiante del gobierno de Puerto Rico de proteger a nuestra población; en especial a los menores de edad, quienes son más vulnerables. Puerto Rico no fue un espectador en este esfuerzo”, añadió.

El Departamento de Justicia someterá la sentencia por consentimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en los próximos días.