Una mujer se querelló ante las autoridades el miércoles en Caguas tras ser víctima de una estafa por Facebook con la presunta promesa de recibir $50,000 en efectivo.

La perjudicada explicó a la Policía que el pasado 27 de mayo recibió un mensaje en la red social que le indicaba que tenía que mandar $300 en tarjetas de regalo de Amazon y que luego le enviarían $50,000 a través de United Parcel Service (UPS).

El día después, el 28 de mayo, la mujer pagó lo acordado, sin embargo, esta no ha recibido el dinero, por lo que la promesa resultó ser un timo.

Agentes de la División de Propiedad de Caguas investigan los hechos.

Para no caer en este tipo de “pescaítos”, la Asociación de Bancos de Puerto Rico exhorta a tener suspicacia con llamadas, mensajes de textos, correos electrónicos, documentos y enlaces electrónicos de fuentes no legítimas, y a ser prudentes ante ofertas y premios muy buenos que parecen ser reales, pero no lo son.