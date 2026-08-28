La boricua que se casó por dinero para lograr que un ciudadano de Uzbekistán obtuviera la ciudadanía estadounidense cumplirá dos años en probatoria como castigo por el fraude matrimonial.

La sentencia contra Keily Maisonet Ortiz la emitió ayer, jueves, la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.

Además de la pena en libertad que debe cumplir, tendrá que pagar una imposición económica de $200.

Esta sentencia se emitió luego de que Maisonet Ortiz alcanzara un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal.

La boricua se casó con un ciudadano de Uzbekistán, Shokir Kurbonovich Khalilov. Este fue sentenciado a “tiempo servido” en prisión, luego de que también se declaró culpable bajo un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal.

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El acuerdo que alcanzó el extranjero explica que para “el 13 de marzo de 2024 en el distrito de Puerto Rico y bajo la jurisdicción de esta corte, el acusado Shokir Kurbonovich Khalilov se confabuló con una ciudadana de Estados Unidos, que a sabiendas e ilegalmente contrajo matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.

De acuerdo con la acusación, Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz se casaron el 13 de marzo de 2024 en San Juan. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Maisonet Ortiz presentó una solicitud I-130 ante el Departamento de Seguridad Nacional para peticionar a Kurbonovich Khalilov como familiar extranjero. Simultáneamente, el hombre presentó su solicitud I-485 para ajustar su estatus migratorio con base en ese matrimonio.

La investigación fue realizada por el Sector Ramey de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con sede en Puerto Rico. Se trata del primer caso de fraude matrimonial investigado por esta división.