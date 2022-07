El exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, fue sentenciado a 30 meses de prisión, tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales en el que aceptó participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales con una compañía asfaltera, según informó este jueves la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

Además de la pena de prisión, el acusado tuvo que pagar $114,000 en efectivo y fue sentenciado a tres años de libertad supervisada.

La sentencia fue impuesta por la jueza federal Silvia L. Carreno Coll.

El exalcalde del Partido Popular Democrático, de 54 años, se declaró culpable el 8 de abril de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno.

PUBLICIDAD

Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en relación con su declaración de culpabilidad y sentencia, Cintrón Suárez fue el funcionario de más alto rango en el municipio de Guayama desde 2013 hasta el día que se declaró culpable.

Se le señaló criminalmente, porque a partir de 2013 realizó contratos de pavimentación y también aprobó pagos municipales a una compañía, que no fue identificada en el pliego acusatorio. A cambio, este recibió un pago de soborno correspondiente a $1.00 por metro cuadrado de asfalto nuevo colocado por la Compañía A en el municipio de Guayama bajo los contratos. Este esquema de sobornos continuó hasta aproximadamente febrero de 2021.

Bajo este esquema, el exalcalde habría recibido, al menos, unos $40,000 en soborno.

“Perdón, Guayama. Me dediqué al servicio público, ayudé al prójimo y estuve para el que me necesitó en lo que estuvo a mi alcance. Pero, fallé, cometí un grave error del cual me arrepiento profundamente”, expresó Cintrón Suárez a su pueblo al aceptar los cargos.

El caso contra el alcalde fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Los fiscales federales fueron Nicholas W. Cannon y Seth A. Erbe.