Un hombre que presuntamente transitaba a exceso de velocidad e invadió otro carril, provocó un accidente de tránsito que dejó a varias personas pilladas en los vehículos involucrados, en hechos ocurridos ayer en la tarde en el puente Teodoro Moscoso, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, Ismael E. Díaz Dávila conducía un Mercedes-Benz GT 63 S E Performance, del año 2025, cuando realizó un cambio de carril indebido e impactó con la parte frontal izquierda de su vehículo la parte posterior de un Toyota Yaris, conducido por Damaris López Ortiz.

A raíz del accidente, dos de las personas que quedaron pilladas en los vehículos fueron transportadas al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica. Se desconoce su condición de salud, mientras que una tercera persona se encontraba en condición estable.

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Al conductor del Mercedes-Benz se le realizó una prueba de alcohol, cuyo resultado fue de 0.133 % de alcohol en su organismo.

El agente César Méndez, de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto a la fiscal Naomi Ruiz, se hicieron cargo de la investigación.