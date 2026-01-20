La Fiscalía federal en la Isla confirmó la extradición a Puerto Rico de la expareja de una diputada del Partido Revolucionario Moderno de la República Dominicana, acusado de ser parte de una conspiración internacional para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero derivado de una actividad ilícita específica: el narcotráfico.

Esteffani José Vásquez Amarante, también conocido como “Ethian” o “Baby”, quien era pareja de la diputada Jacqueline Fernández, diputada de la provincia La Romana por el partido de gobierno de ese país, e hijo del juez José María Vásquez Montero –quien aspira a convertirse en juez del Tribunal Supremo de ese país-, fue capturado por las autoridades dominicanas el seis de noviembre y extraditado a Puerto Rico el 14 de enero.

Según revelaron las autoridades federales en un comunicado de prensa, a Vásquez Amarante se le imputa conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y la sospecha de que sería importada a Estados Unidos. También se le acusa de conspirar para cometer lavado de dinero derivado del narcotráfico en al menos tres ocasiones, en las que junto a un cómplice, le habrían entregado un total de $4.4 millones a una persona en San Juan, quien convirtió el dinero proveniente del narcotráfico en criptomonedas.

A raíz de estos hechos, el 7 de septiembre de 2023, un gran jurado federal emitió una acusación formal sustitutiva contra Esteffani José Vásquez Amarante por conspiración internacional para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero derivado de una actividad ilícita específica: el narcotráfico. Vásquez Amarante facilitó el narcotráfico y el lavado de dinero entre La Romana, República Dominicana, y Puerto Rico, a través de criptomonedas, lee el comunicado.

De ser hallado culpable, Vásquez Amarante enfrentaría una pena mínima de 10 años, hasta cadena perpetua por los cargos de narcotráfico, y una pena de hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.

“Esta extradición es otro paso importante en nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Este proceso demuestra el compromiso del Departamento de Justicia y de nuestros aliados en las fuerzas del orden, así como la cooperación de la República Dominicana, para trabajar juntos y llevar a los narcotraficantes internacionales ante la justicia”, declaró el Fiscal Federal, William Muldrow. “Continuaremos intensificando nuestros esfuerzos interinstitucionales para desmantelar los cárteles internacionales de la droga que contrabandean drogas a Puerto Rico y al territorio continental de Estados Unidos”, añadió.

La Fiscalía federal destacó que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Agregado Legal del FBI en Santo Domingo y las fuerzas del orden en la República Dominicana fueron vitales para lograr el arresto y la extradición de Vásquez Amarante a los Estados Unidos.