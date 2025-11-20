Esteffany José Vásquez Amarante (Ethian), expareja de una diputada del Partido Revolucionario Moderno de la República Dominicana e hijo de un juez que aspira a ocupar un curul en el más alto foro judicial de ese país, será extraditado a la Isla, donde enfrente acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero, según reportó el periódico Listín Diario.

Según la petición de extradición contra Ethian Vásquez (como también se le conoce), el imputado supuestamente le vendió estupefacientes a un agente federal estadounidense en el 2021. También se le imputa la presunta distribución de más de cinco kilos de cocaína destinados a ser ingresados ilegalmente a la Isla y asociación delictuosa para lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Según trascendiera, Vázquez, expareja de Jacqueline Fernández, diputada de la provincia La Romana por el partido de gobierno de ese país, aceptó de manera voluntaria su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de traficar al menos 5 kilogramos de cocaína.

Vásquez permanece en una cárcel de La Romana hasta que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, firme el decreto de extradición, lo que daría paso a su traslado a Puerto Rico. El arresto de Vásquez hace unos días, ha desatado una vorágine debido al alto perfil del caso. Y es que el imputado no solo está vinculado a una integrante de la legislatura dominicana, sino que también es hijo de un juez del Tribunal Superior de Tierras de El Seibo.

De hecho, el juez José María Vásquez Montero se encuentra bajo consideración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como candidato a una posición como juez del Tribunal Supremo. Precisamente hoy participó en una vista pública del organismo a la que comparecieron todos los candidatos que se postulan para el cargo y en la que el tema de los problemas legales de su hijo, acaparó el turno de su ponencia.

“Confiamos en la justicia norteamericana y él tiene que probar la inocencia que alega. Y si resulta culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, expreso el togado al ser abordado sobre el caso criminal contra su hijo durante el proceso, en el que se entrevistaron un total de 81 aspirantes al Supremo y al Tribunal Electoral de la República Dominicana.

PUBLICIDAD

La controversia también sigue de cerca a Fernández, quien luego que se produjera el arresto de Vásquez Amarante, se desvinculo inmediatamente del caso en su contra.

La legisladora dijo que ambos se encuentran separados de hecho y tomaron caminos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.

Añadió que las circunstancias que involucran a Vásquez con el narcotráfico son exclusivamente de su responsabilidad individual. En declaraciones escritas, Fernández manifestó al Listín Diario su “total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley”.