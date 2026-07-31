La familia y los amigos de Tyler Wilkin, el ciudadano estadounidense asesinado este mes de julio en una playa de Puerto Rico, aseguraron que continúan sin respuestas sobre el crimen y expresaron su frustración por el curso de la investigación, por lo que iniciaron una campaña para recaudar fondos y contratar a un investigador privado.

En entrevistas con las estaciones WKRC y WXIX, los allegados del hombre de 35 años afirmaron que buscan explorar todas las alternativas posibles para esclarecer su muerte.

Wilkin, natural de Wilmington, Ohio, fue encontrado muerto el pasado 10 de julio en la remota Playa La Selva, en el municipio de Luquillo. Las autoridades informaron previamente que presentaba heridas de bala.

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Su pareja, Iva Mo, aseguró que la pérdida ha sido devastadora y pidió que el caso no quede sin resolver.

“No fue solo una víctima de homicidio. Era el amor de mi vida, mi mejor amigo. Tyler merecía volver a casa. Merece respuestas y toda nuestra comunidad merece justicia”, expresó a WXIX.

Mo relató que comenzó a preocuparse cuando Wilkin dejó de comunicarse con ella durante un viaje de campamento. Según explicó, él acostumbraba enviarle mensajes de “buenos días” y mantenerla al tanto de sus actividades con fotografías y escritos.

Uno de los últimos mensajes que recibió hacía referencia a un hombre que se encontraba cerca del campamento y que, según Wilkin, estaba haciendo ruido durante la noche.

“Le escribió a uno de nuestros amigos: ‘¡El que aúlla volvió!’. Unas dos horas después dijo algo como: ‘Este tipo se está poniendo alborotador, jajaja’. Eso fue lo último que supimos de él”, contó Mo a WKRC.

Tras su muerte, familiares y amistades lanzaron una campaña en GoFundMe con la meta de recaudar $30,000 para financiar una investigación independiente.

En la descripción de la iniciativa, sostienen que el propósito es cubrir los costos que pueda implicar contratar a un investigador privado y continuar la búsqueda de respuestas.

“Estamos decididos a no dejar piedra sin remover en la búsqueda de la verdad. Tyler merecía una vida plena y merece que se explore cada posible vía”, señala el mensaje publicado en la plataforma de recaudación.

Los allegados también manifestaron su preocupación por el progreso de la investigación oficial y afirmaron que esperan que una pesquisa privada contribuya a esclarecer las circunstancias del asesinato.

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Policía tiene a persona de interés

La Policía de Puerto Rico aseguró este jueves que tiene “una persona de interés” en relación con el asesinato del turista.

“Lo que puedo decir es hay una persona de interés”, sostuvo a El Nuevo Día, Joseph González, superintendente de la Policía.

Indicó además que el el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) colabora en la investigación.

“He estado en comunicación con el FBI para apoyo técnico, una colaboración”, agregó. “No puedo entrar en muchos detalles, pero he estado hablando con los investigadores, recibiendo las actualizaciones del caso, y no quiero afectar la investigación”, manifestó.