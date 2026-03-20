Familiares de Samuel J. Cruz, el joven de 23 años residente de Nueva Jersey que pereció mientras intentaba rescatar a dos amigas que fueron arrastradas por el fuerte oleaje de una playa del Condado, iniciaron una colecta en línea, para sufragar los gastos relacionados al traslado del cuerpo y los arreglos funerarios.

“Sammy tenía un futuro brillante por delante. Este mayo iba a graduarse del Instituto de Tecnología de Nueva York. Para mí era más que solo mi hermano, era mi mayor sistema de apoyo y una fuente constante de fuerza y inspiración para mi familia. Conocer a Samuel es realmente una bendición”, escribió su hermana Jacky, en una publicación en la página GoFundMe.

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“Estamos pidiendo apoyo durante este momento increíblemente difícil para ayudar a mi familia con los arreglos funerarios y cualquier gasto inesperado. Cualquier donación, oración o participación significa mucho más de lo que puedo expresar. Gracias por ayudarnos a honrar la vida de Samuel y mantener a mi familia en tus pensamientos durante este momento difícil”, añadió la joven, quien además, describió las circunstancias en las que se produjo el deceso de su hermano.

“Mi hermano Sammy de 22 años, se fue de vacaciones a Puerto Rico con sus amigos. Durante el viaje, dos de sus amigos quedaron atrapados en una peligrosa corriente y sin dudarlo, Sammy saltó. Gracias a su valentía, sus amigos pudieron salir de forma segura”.

Añadió que “desafortunadamente, mientras los salvaba, Sammy perdió la vida. Mi familia tiene el corazón roto y lucha por procesar esta pérdida inimaginable. Siempre ha sido el tipo de persona que pone a los demás por encima de sí mismo, cualquiera que lo conociera sabe lo profundamente que se preocupaba por las personas que lo rodeaban”.

La respuesta del público no se ha hecho esperar. En solo unas pocas horas, la familia ha logrado recolectar más de $20 mil, de un total de $26 mil que es la meta. Con ese dinero, la familia espera costear gastos inesperados como el traslado a la Isla de las personas que tendrán a su cargo la difícil encomienda de identificar el cuerpo, el retorno de ellos y el cadáver a Nueva Jersey, y las honras fúnebres.

Cruz desapareció en las aguas de la playa del Condado, detrás del hotel La Concha, el miércoles. Sus restos fueron recuperados en horas de la mañana del viernes por personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan.