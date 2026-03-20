Rescatistas localizaron la mañana de este viernes el cadáver del bañista arrastrado por las corrientes marinas el miércoles en la playa detrás del hotel La Concha, en Condado, como resultado de un plan liderado por la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan, con el apoyo de agencias estatales y federales.

Los hechos se reportaron a las autoridades a las 6:26 p.m., cuando Samuel J. Cruz, de 23 años y residente de Nueva Jersey, se encontraba en la orilla, y las dos jóvenes que le acompañaban, de 20 y 21 años, decidieron lanzarse a la playa a nadar, siendo dominados por el fuerte oleaje.

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Cruz logró salvar a las dos mujeres y a un hombre, no identificado, con la ayuda de otras personas, pero él no logro salir.

El grupo se hospedaba en la ciudad capital con motivo del receso de primavera.

El operativo interagencial también contó con la participación de la Policía Municipal de San Juan, unidades marítimas y aéreas de FURA, la Guardia Costera de los Estados Unidos en sus componentes aéreo y marítimo, así como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía y a los visitantes a ejercer precaución en las playas, particularmente en áreas donde las condiciones marítimas puedan representar riesgo.

Las estadísticas de la Policía de Puerto Rico revelan que el total de muertes hasta ayer, jueves, 19 de marzo, ascienden a 11, de las cuales ocho son turistas, lo que representa un 72% de las víctimas.