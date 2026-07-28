El Superintendente de la Policía, Joseph González, confirmó que el Negociado Federal de Investigaciones asumió está tarde la custodia del sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario de 27 años y residente en Camuy, ocurrido durante un asalto en una casa de empeño en Quebradillas.

El sospechoso fue capturado en horas de la tarde en Quebradillas poco después que la agente Joyce Moody González, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, solicitara a la ciudadanía colaboración para arrestarlo.

La víctima, que era empleado e hijo del dueño de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicada en la marginal de la carretera PR-2, en el barrio Cocos en Quebradillas, fue asesinado a balazos durante la tarde de ayer, lunes.

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Según el informe policíaco, los hechos fueron reportados a las 4:00 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Cordero Rosario en el suelo herido de bala. Los paramédicos que acudieron al lugar, certificaron que el joven había fallecido.

Las autoridades arrestaron a este hombre como sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario, ocurrido en medio de un robo en una casa de empeño, en Quebradillas. ( Suministrada por la Policía )

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, capitán Carlos Vélez, indicó que los hechos ocurrieron presuntamente cuando el hombre entró y robó unas prendas e hirió de muerte al dependiente posiblemente al intentar impedirlo.

La fiscal Lucianne Sánchez Serrano, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).