El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) se encuentra en consulta desde ayer con las autoridades estatales analizando el crimen de un maestro ocurrido en la madrugada del sábado, 29 de agosto, en la carretera PR-860, en Carolina, durante un presunto un intento de “carjacking”.

Esta tarde se volverán a reunir, conforme avance la investigación, las entrevistas y la recopilación de prueba que refuerce la teoría del “carjacking” como motivo del asesinato, que dejó también al hermano de la víctima herido de bala, quien logró pedir ayuda en una gasolinera.

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Se evalúa la posibilidad de que la agencia federal les brinde apoyo, asuma la jurisdicción del caso o la División de Homicidios del CIC de Carolina continúe con la pesquisa en su totalidad.

“Al momento, ellos entienden que posiblemente haya sido por un intento de carjacking. Ya desde ayer ellos tuvieron comunicación con el FBI. En la reunión ver si ellos asumen jurisdicción, si apoyan o si se queda toda la investigación estatal. Eso se van a decidir hoy”, expuso el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.

Hoy se continuará revisando vídeos de cámaras de seguridad en la ruta donde ocurrió el asesinato de Sebastián Luicarl Martell Torres, de 26 años y donde resultó herido de bala su hermano de 21 años.

De acuerdo con la pesquisa, los hermanos Martel Torres salieron de una actividad del Día Mundial del Gamer, en el Centro de Convenciones en Santurce y tuvieron la intención de visitar a su padre que se encontraba en la sala de emergencias del hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, cuando fueron interceptados por al menos tres pistoleros desde un vehículo en marcha desde el cual les dispararon.

El conductor de Kia Rio, color azul y del 2023, Sebastián Luicarl, quien trabajaba como maestro de artes del Programa de Educación Especial, murió en la escena, mientras que su hermano, estudiante de astrofísica, permanece hospitalizado en condición de cuidado, pero estable.

En entrevista con Telenoticias el padre de las víctimas, Luis Martell expresó, “a los responsables que se entreguen...no se llevaron a un delincuente se llevaron a un joven adulto, niño sano”.

El agente Karl McDaniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina junto al fiscal Carlos Gómez investigaron la escena.