El joven de 20 años y residente de Coamo que fue arrestado tras reportarse unos disparos en los predios del Hospital Menonita de Aibonito el pasado viernes en la tarde fue acusado en el foro federal de un cargo de posesión de una ametralladora modificada para disparar de manera automática.

La presentación de cargos ocurrió el domingo, un día después de que la Agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) asumiera jurisdicción del detenido por la Policía de Puerto Rico.

El acusado fue identificado por la Policía el día de los hechos como Kevin Jomar Rodríguez Hernández. Primera Hora no había publicado el nombre, debido a que no estaba acusado.

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En el expediente federal, se da cuenta de todo el incidente que se registró el viernes a eso de las 5:21 p.m. cuando un trío de jóvenes disparó en los predios del hospital. La situación desató en una persecución, que terminó con el arresto de Rodríguez Hernández en posesión de un arma AK-47, una pistola Glock calibre nueve milímetros y municiones.

Se expuso, en la declaración firmada por la agente federal Litza Serrano, que “Rodríguez Hernández renunció a sus derechos y declaró a los agentes de la ATF que se encontraba en el hospital porque su pareja, con quien tuvo una relación consensuada, había dado a luz a su hijo”.

La confesión también incluyó que el joven alegó que “la pistola y los cargadores con munición incautados por la policía le pertenecían, pero negó ser el propietario del rifle” por el cual terminó acusado en la esfera federal.

Del expediente federal se refleja que no hay un abogado registrado que le represente en este caso. Se destaca, sin embargo, una orden de arresto en su contra emitida por el magistrado federal Marcos E. López.

El pasado sábado el teniente Joel Rivera González, de la Unidad Motorizada de Aibonito, relató a Primera Hora que al joven se le encontraron dos armas modificadas. Fue una pistola Glock, calibre nueve milímetros, que estaba en una “mariconera”, así como una AK-47 que tenía entre las piernas. Pero, en la queja federal solo trasciende que el AK-47 estaba modificada para disparar que manera automática.

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Explicó que, “inicialmente, surge lo de los disparos y las detonaciones. Ocurre un accidente (en la zona) y se presume que ellos abandonan el lugar. Nosotros, la Policía, mediante confidencia que recibimos, donde unos individuos armados estaban abordando un Toyota Corolla, color negro y los mismos se dirigían hacia Barranquitas por la carretera PR-725″. Acto seguido, inició la persecución.

Relató que cuando las unidades de la Policía llegaron a la “intersección de la carretera PR-725 con la 7725, nos detiene un caballero y nos dice que varios individuos se encontraban cerca de un lugar, al lado de una iglesia, manipulando armas de fuego en el mismo Toyota Corolla, color negro. Así, confirmamos las descripciones que se habían dado inicialmente. Acto seguido, en el kilómetro 4.8, de la carretera 7725, nos encontramos en dirección contraria un Toyota Corolla, color negro”.

Rivera González comentó que, cuando las patrullas encendieron los biombos para alertar de la presencia, los individuos intentaron huir. Pero, chocaron contra una patrulla policiaca, una guagua Dodge Ram.

“Por tal colisión, hace que impacte la valla al lado de la carretera y es donde dos individuos, de tres que abordaban el vehículo, emprenden la huida hacia el monte aledaño a la carretera”, sostuvo.

Rodríguez Hernández fue detenido con las armas, mientras intentaba bajarse del vehículo.

Otro joven de 23 años fue detenido por la Policía. El teniente informó que no se le radicaron cargos, ya que no se le ocupó ningún arma.