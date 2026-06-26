Un hombre que se alega, hizo amenazas en línea contra miembros de la comunidad LGBTQ+, fue arrestado por el FBI tras un registro durante el que ocuparon pornografía infantil, evidencia de sus actividades en línea y comunicaciones que sugerían la posible preparación para realizar un atentado masivo.

Contra Robinson de la Cruz Hilario se radicó una denuncia penal en la que se le acusa de publicar amenazas en línea, recibir o intentar recibir pornografía infantil y recibir y poseer representaciones visuales obscenas de abuso sexual de menores.

Según informó el FBI en un comunicado, la denuncia penal y la declaración jurada presentada contra el hombre, sostiene que De La Cruz “mantuvo un patrón de actividad alarmante en línea entre 2024 y 2026″. Los investigadores identificaron múltiples publicaciones en redes sociales en las que De La Cruz expresó admiración por autores de tiroteos masivos, e hizo declaraciones violentas contra la comunidad LGBTQ+ y mencionó la posibilidad de cometer un ataque futuro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades federales, en febrero del 2026 se recibió una denuncia que indicaba que De la Cruz compartió lo que identificaron como un mapa “táctico”, lo que sugería que se estaba preparando para cometer un ataque con múltiples víctimas. Esa denuncia dio lugar a que se obtuviera una orden de registro de sus redes sociales y de su hogar, durante las que se ocuparon las comunicaciones en línea, en las que De la Cruz hizo amenazas explicitas de actos de violencia. El imputado fue arrestado el miércoles.

Durante la orden de registro, diligenciada el pasado miércoles, alegadamente también se incautaron videos de abuso sexual de menores. Dichas imágenes fueron identificadas como reales y también generadas con inteligencia artificial. Durante un interrogatorio, el hombre habría admitido a los agentes federales que manejaba las cuentas involucradas e incluso, “reconoció que algunas de sus publicaciones podrían interpretarse como amenazas”.