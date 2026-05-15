Tras ser hallado culpable por un jurado, un hombre fue condenado a 30 años de cárcel por delitos de explotación infantil.

La jueza Aida Delgado Colón también le impuso a Luis Ángel Domenech Acabá una pena de 15 años en libertad supervisada. El 25 de febrero, el hombre fue declarado culpable por un jurado tras un juicio que duró tres días. El hombre enfrenta otra condena de seis años por actos lascivos a nivel estatal.

Según las pruebas presentadas, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, el hombre de 35 años explotó sexualmente a una menor de 15 años en ese momento, según detalló la Fiscalía federal en un comunicado. “Las pruebas demostraron que utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería por internet para persuadir, inducir, seducir o coaccionar a la menor a participar en actividades sexuales con el fin de producir imágenes de dicha conducta”, añade el comunicado.

Entre otras pruebas, el ministerio público presentó testimonios y pruebas de que Domenech Acabá produjo imágenes y videos de menores en actos sexualmente explícitos. También poseía imágenes y videos de la menor y de otras menores participando en actos sexualmente explícitos en su celular.