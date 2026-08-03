La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto por cargos de asesinato en primer grado y violación a dos artículos de la Ley de Armas a Estéban Martínez Vázquez, de 80 años, por el crimen de su vecino en medio de una disputa por colindancias.

El imputado será ingresado en prisión al no prestar la fianza de $3 millones, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 31 de julio en una finca del sector Las Jácanas, del barrio Sumidero en Aguas Buenas, mientras el pensionado Víctor Bruno Rosas, de 75 años se encontraba trabajando en la finca de plátanos de su propiedad acompañado por Julio Pérez Vázquez de 68 años.

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La investigación reveló que el octogenario, quien reside en una propiedad colindante, confrontó a Bruno Rosa por una disputa relacionada con los límites del terreno. Luego sacó dos armas de fuego y le realizó múltiples disparos, ocasionándole la muerte en el acto. Además, le apuntó con una de las pistolas a Pérez Vázquez.

“Arrebatarle la vida a otra persona es uno de los actos más graves que puede cometer un ser humano. La Fiscalía procesará este caso con la firmeza y el rigor que exige la ley para procurar justicia para las víctimas, sus familiares y garantizar que el responsable responda plenamente por sus actos”, expresó la secretaria de Justicia, en un comunicado de prensa.

El arresto ocurrió al mediodía de hoy, lunes, en el sector La Rampla, cerca de su residencia y de la escena de los hechos.

Se le ocuparon dos pistolas que serán sometidas a su análisis pericial y se amparó en su derecho a no declarar, detalló el teniente Luis M. López Ramos, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

El adulto mayor poseía licencia de portación de armas de fuego.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 12 de agosto.

La investigación estuvo a cargo del agente Elvin Adams Matías, de la División de Homicidios del CIC de Caguas, y los cargos son radicados por la fiscal Stefanie Pérez Díaz.