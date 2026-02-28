La Fiscalía de Mayagüez radicó cargos contra un hombre, sospechoso de un asesinato reportado el 17 de enero en la calle Romaguera del mencionado municipio.

La víctima fue identificada como Dioshlam Jadiel Suárez Vega, de 27 años y vecino del residencial Carioca en Guayama. El cadáver de Suárez Vega fue localizado en horas de la madrugada de la fecha antes mencionada, cerca de la antigua escuela Ramón Valle Seda. El cadáver presentaba múltiples impactos de bala y en la escena se recuperaron al menos 28 casquillos de bala y dos proyectiles o fragmentos, todos compatibles con una pistola .40. según un informe emitido por la Oficina de Prensa de la Policía.

Por estos hechos fue arrestado Jiam Michael Ramos Vega, alias “Caballo”, vecino del Residencial Colombus Landing, en Mayagüez. Contra Ramos Vega se radicaron cargos por asesinato en primer grado, portación, transportación o uso de armas de fuego, fabricación, distribución, posesión y uso de municiones e importación de municiones. El caso fue presentado ante el juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, quien encontró causa probable en todos los cargos y le impuso una fianza de $3 millones, la que no prestó, por lo que fue ingresado a prisión.

En declaraciones escritas, el Departamento de Justicia detalló que el crimen ocurrió cuando Ramos Vega intervino con la víctima, para sacarlo de un residencial público. En medio de la confrontación, alegadamente le dio muerte a Suarez Vega.

La vista preliminar fue señalada para el 13 de marzo.