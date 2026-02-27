Cargos por maltrato de menores al amparo de la“Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, fueron radicados hoy contra Alondra M. Martínez Pérez, de 30 años, por hechos ocurridos este mes en Camuy.

Según la investigación realizada por la agente Liz Cepeda Hernández, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Arecibo, la imputada presuntamente agredió a sus dos hijas menores de edad provocándole hematomas.

La fiscal Natalie Martínez Muñiz, presentó la prueba ante la jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000.

Alondra M. Martínez Pérez, enfrenta cargos por maltrato de menores. ( Suministrada por la Policía )

La imputada prestó la fianza y quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete hasta la vista preliminar pautada para el 13 de marzo.