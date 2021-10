Los fiscales a cargo del caso contra el boxeador Félix Verdejo y Luis Antonio Cádiz Martínez por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, aún esperan por una determinación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la solicitud de pena de muerte en la eventualidad de una decisión de culpabilidad.

El fiscal federal Jonathan Gottfried, jefe de la Sección de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional de la Fiscalía federal, le informó al juez Pedro Delgado Hernández que la petición continúa pendiente.

“No hemos recibido una respuesta por parte del Secretario de Justicia. Me gustaría darle una fecha específica su señoría, pero en este momento no es posible”, dijo Gottfried durante una vista de seguimiento en la mañana del viernes.

Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez enfrentan un cargo de robo de auto con resultado de muerte; un cargo de secuestro con resultado de muerte y un cargo por matar a un niño por nacer, conocida como “Ley de Víctimas de Violencia por Nacer de 2004″, según el pliego acusatorio.

Verdejo también enfrenta un cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia. La acusación federal incluye factores relevantes que hacen que el caso sea elegible para la pena de muerte.

Gottfried, por otro lado, sostuvo que está en el proceso de completar otra ronda de entrega de documentos y evidencias a los abogados de Verdejo y Cádiz Martínez como parte de los descubrimientos de prueba.

Por ello, Gottfried le solicitó al juez Delgado Hernández 60 días para la próxima vista de seguimiento del caso. El letrado accedió y citó a las partes para el próximo 17 de diciembre.

“Esperamos para entonces tengamos desde Washington D.C. más claridad en cuanto a este caso”, sostuvo Gottfried.

José Irizarry, uno de los abogados de defensa de Verdejo, no se opuso a la petición de 60 días.

Las penas por violaciones de los estatutos de secuestro y robo de vehículos incluyen cadena perpetua o pena de muerte. Por el cargo de asesinato intencional de un niño por nacer, incluye cadena perpetua. Verdejo, además, enfrenta una sentencia de cadena perpetua por la violación de arma de fuego, la cual debe imponerse consecutivamente a cualquier otro delito relacionado con la condena.

Verdejo permanece en prisión sin derecho a fianza.