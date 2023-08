Fiscalía federal no buscará enjuiciar nuevamente a Félix Verdejo por los delitos en los que no hubo veredicto La determinación no impide que en un futuro cambien su decisión.

Se alega que Keishla Rodríguez esperaba un hijo por parte del exboxeador Félix Verdejo al momento en que fue asesinada. ( Archivo ) Presentado por PUBLICIDAD El exboxeador Félix Verdejo Sánchez se libró, por el momento, de encarar otra batalla judicial ante el Tribunal de Distrito en Puerto Rico. La Fiscalía federal solicitó el pasado martes desestimar, sin perjuicio, los dos cargos en los que el jurado que analizó la prueba que se ventiló en su contra, durante el extenso juicio que comenzó en junio de este año y se extendió por más de un mes, no pudo ponerse de acuerdo bajo unanimidad. Estos fueron el de “carjacking” y uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento. Esta determinación no cambiaría en nada la sentencia que podría encarar Verdejo Sánchez, pues fue encontrado culpable el pasado 28 de julio por el cargo de secuestro que terminó en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz -en hechos reportados el 29 de abril de 2021- y, además, por la muerte de una criatura por nacer. PUBLICIDAD Relacionadas Cronología del caso Verdejo: El juicio que paralizó al país La pena del secuestro es de cadena perpetua. El exfiscal federal Osvaldo Carlo explicó durante el juicio a Primera Hora que una sentencia de cadena perpetua representa que debe cumplir prisión por “vida natural” o hasta que muera. En el documento de cinco páginas, en la que los fiscales federales Jonathan Gottfried y Jeanette M. Collazo Ortiz hacen la petición de desestimar los cargos al juez federal Pedro Delgado Hernández, se explicó que, “en este caso, el gobierno busca que se desestimen los cargos uno y tres contra el acusado Verdejo Sánchez para conservar el tiempo y los recursos que se gastarían en un segundo juicio con jurado por estos cargos después de que un jurado ya emitiera veredictos de culpabilidad por los cargos dos y cuatro. Además, tal desestimación sin perjuicio puede permitir una decisión más expedita de cualquier apelación por acusado”. Pero, los fiscales afirmaron que la decisión no conllevaría a que, en un futuro, se pueda reiniciar un proceso para que se juzgue a Verdejo Sánchez por los cargos de “carjacking” y posesión de arma de fuego en la comisión de un delito. “Si bien el gobierno no tiene intención de proceder con un segundo juicio sobre los cargos uno y tres en este momento. No obstante, se reserva expresamente su derecho a solicitar una acusación en el futuro con respecto a los cargos sobre los cuales el jurado no pudo llegar a un acuerdo”, se dejó claro. De inmediato, el abogado de Verdejo Sánchez, contactado por Primera Hora, Jason González, señaló que “no tenemos comentarios” ni sobre las acciones de la Fiscalía federal ni sobre cómo se encuentra su cliente a un mes de haber sido hallado culpable de la muerte de Keishla y de su hijo por nacer, el cual se presume fue producto de la relación que tuvo la joven con el expúgil. PUBLICIDAD 16 Fotos El exboxeador es sospechoso de asesinar a la joven embarazada Keishla Rodríguez, a quien conocía desde niño y con quien mantuvo una relación sentimental. Aceptó, sin embargo, que tienen la intención de acudir al Primer Circuito de Apelaciones en Boston para tratar de dejar sin efecto el veredicto de culpabilidad contra su cliente. Dijo que este proceso deberá realizar una vez sea sentenciado el próximo 3 de noviembre por el juez Delgado Hernández. En la actualidad, la defensa de Verdejo Sánchez aguarda por una determinación del juez federal sobre una moción de absolución por el veredicto de culpabilidad en los cargos de secuestro que desencadenó en la muerte de Keishla y la muerte de la criatura por nacer. A la Fiscalía federal se le concedió hasta el 7 de septiembre para responder a los alegatos de la defensa.