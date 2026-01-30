La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Bayamón diligenció anoche una orden de allanamiento en una residencia de la urbanización Las Colinas, en Toa Baja, como parte de la pesquisa del caso de una adolescente de 17 años que denunció a su familia por mantener un patrón de confinamiento y agresión.

El caso se está consultando con la fiscal María Rossy Caballero para la radicación de los cargos correspondientes durante la tarde de hoy, viernes.

Los insólitos sucesos quedaron al descubierto en la tarde del miércoles, cuando la menor logró escapar y llegó a un centro comercial donde está ubicada una farmacia, en el barrio Candelaria en Toa Baja, y pidió ayuda. Un ciudadano llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación por la que atravesaba.

Como resultado de la investigación de la agente Bernice Acevedo Morales, bajo la supervisión de la sargento Verónica Rodríguez Padilla, ayer fueron arrestados su padre de 50 años, la madrastra de 49 años y sus dos hermanastras de 27 y 30 años.

De acuerdo con las alegaciones desgarradoras de la adolescente, su madrastra la tenía encerrada en una habitación, donde tenía que hacer sus necesidades en cubos y botellas de agua. Se le permitía bañarse una vez por semana.

Además, narró que la alimentaban una vez al día y que en ocasiones la dejaban hasta dos días sin comer. Cuando la encontraron el miércoles reveló que no comía desde el sábado 24 de enero.

Esta fue golpeada con las manos abiertas y cerradas, según la querella, por lo que fue evaluada por un médico, como lo exige el protocolo.

Sobre el rol de su padre biológico, se indicó que tenía conocimiento de lo que sucedía, pero no la protegió ni denunció a las autoridades lo que sucedía en su hogar. Lo mismo ocurrió con las hermanastras.

Su progenitora se encuentra encarcelada en Estados Unidos, surge de la pesquisa.

No se han revelado los hallazgos del allanamiento donde se ocupó una evidencia que será sometida a un análisis pericial en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La jovencita presuntamente logró acceso a la terraza desde la cual se lanzó a una piscina para poder escapar hasta la farmacia, que queda en un centro comercial aledaño donde fue socorrida.