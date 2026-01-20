La gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón decretó este miércoles 21 de enero, como día de duelo por el fallecimiento en el cumplimiento del dener del agente Aníbal Morales Aponte, adscrito a la Unidad Motorizada de Caguas.

Morales Aponte, de 53 años, murió el pasado 13 de enero luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito el 7 de enero, tras ser impactado por una conductora en la intersección de la avenida Rafael Cordero y la entrada al centro comercial Plaza Centro, en Caguas.

Mañana miércoles 21 de enero, en horas del mediodía, se llevarán a cabo las hónras fúnebres en el Cementerio de Trujillo Alto.

Como parte de esta declaración, las banderas en todas las instalaciones públicas deberán ondear a media asta mañana miércoles 21 de enero, día de los actos fúnebres, en señal de respeto y solidaridad.

Al conocer de su fallecimiento del agente el pasado 13 de enero, la gobernadora expresó sus condolencias a la familia y reconoció la calidad de servidor público de Morales Aponte, quien laboró durante 29 años en la uniformada.

“Sentimos profundo pesar por el fallecimiento del agente Aníbal Morales Aponte, una pérdida que nos duele como pueblo. En los pasados días, nos mantuvimos unidos en oración y esperanza. El agente Morales Aponte luchó por su vida con la misma entereza con la que sirvió a la Policía de Puerto Rico durante 29 años”, expresó en ese momento González Colón.

“Acompaño con respeto y solidaridad a su madre, Vilma Aponte; a sus hijas gemelas, Natalia y Camilla; a su compañera de vida, Elianid Vázquez; a sus hijastros, Jan y Victoria; y a toda su familia. A sus compañeros policías, en especial a la Unidad Motorizada de Caguas, los exhorto a mantenerse firmes y unidos y a honrar su memoria con su servicio diario. Su legado vive en ustedes y en el agradecimiento sincero de todo un pueblo”.

Esta tarde, por primera vez en la historia de la Policía en agente será ascendido póstumamente al rango de coronel y no al de sargento, durante una ceremonia que se llevará a cabo en el Coliseo de Trujillo Alto Rubén Zayas Montañez, tras la aprobación de la nueva Ley de la Policía, confirmó la oficina de prensa de la agencia.