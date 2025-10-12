Un joven de 22 años resultó con una fractura facial e inconsciente luego de ser agredido por varios individuos en la madrugada de este domingo, frente a un negocio de bebidas en la avenida Los Dominicos, en Levittown, Toa Baja, informó la Policía.

Los agentes fueron alertados por personal médico de una institución hospitalaria, donde era atendido el perjudicado, identificado como Yandre Medina. Según el informe preliminar, Medina fue golpeado por varios sujetos en el lugar de los hechos, sufriendo traumas severos en el rostro.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven fue referido a otro centro médico para recibir tratamiento especializado.

La investigación fue asumida por la agente Jessica Pizarro, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quien continuará con las pesquisas.