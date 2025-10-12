Roban motora a punta de disparos en plena carretera de Ciales
Interceptaron y despojaron de su motora a un hombre.
PUBLICIDAD
Un robo de motora a mano armada fue reportado en horas de la madrugada de este domingo en el kilómetro 27.5 de la carretera 146, en el barrio Cordillera del municipio de Ciales, informó la Policía.
Según el informe, el querellante alegó que mientras transitaba por la vía, dos individuos en una motora se le acercaron por el lado izquierdo y realizaron varios disparos al aire. Como resultado, el conductor se desvió hacia la acera, momento que los asaltantes aprovecharon para despojarlo de su motora marca Veloce Plus, modelo Tank, año 2024, con tablilla 326068M.
Los individuos abandonaron el lugar en la motora robada, sin causarle daño físico al perjudicado.
Relacionadas
No se reportaron arrestos relacionados a este caso. La Policía sigue investigando.