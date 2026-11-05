Tres individuos vestidos de negro y con sus rostros cubiertos despojaron a un joven de 23 años de su vehículo durante un robo a mano armada -carjacking- reportado en la madrugada de hoy, jueves, en la calle Luquillo Beach Boulevard, en Luquillo.

Según informó el perjudicado a la Policía, los tres individuos, mediante amenazas e intimidación, lo obligaron a bajarse de su automóvil Hyundai Venue SE, color azul claro, del año 2023.

Los asaltantes huyeron del lugar en el vehículo con rumbo desconocido. Las autoridades indicaron que nadie resultó herido durante el incidente.

Posteriormente, mediante un dispositivo GPS instalado en el automóvil, las autoridades lograron recuperarlo en la carretera PR-186, kilómetro 14.0, en Río Grande. No se informaron arrestos relacionados a este caso.

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúan con la investigación.