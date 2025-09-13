Un robo se reportó en la madrugada de este sábado, durante una cartelera de boxeo que se realizaba en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, informó la Policía.

La apropiación ilegal ocurrió en el camerino de los árbitros, detalla el informe policiaco.

“Según informó el querellante, un hombre de 29 años, al finalizar el evento de boxeo, entró al camerino y se percató que alguien se apropió ilegalmente de su reloj marca Richard Mille y dos cadenas de oro, los cuales se encontraban en el interior de su bulto color blanco y rosado”, precisó la Uniformada.

La propiedad hurtada está valorada en $132,000 aproximadamente.

Este robo ocurrió durante el evento “Saldando Cuentas”, en el que Stephanie Piñeiro y Marie-Pier Houle se disputaron el Campeonato Mundial interino de la AMB.

También se llevó a cabo un combate entre los reguetoneros Bryant Myers y Ovi.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Jesús Gutiérrez, del precinto policiaco de Bayamón Norte, y referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Este no fue el único robo en el que pillos se llevaron propiedad valorada en miles de dólares.

La Policía también dio cuenta de que en la calle Edimburgo, de la urbanización Villa Del Rey I, en Caguas, “un individuo enmascarado y con vestimenta oscura se bajó de un vehículo y mediante intimidación y amenaza con arma de fuego”, despojó a un hombre de 28 años de dos cadenas y una pulsera de oro con diamantes.

Los artículos fueron valorados en $110,000.

Se informó que, antes de marcharse, el pillo “agredió (a la víctima) en la cabeza con el arma, realizó un disparo y abandonó el lugar”.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas investiga.

Mientras, la Policía de Puerto Rico investiga desde la tarde de ayer un robo de 202 pies de cable en cobre de telecomunicaciones de la compañía de telefonía Claro. Los hechos ocurrieron en la carretera PR-165, kilómetro 10.8, barrio Contorno, en Toa Alta.

La propiedad hurtada está valorada en $4,868.20, aproximadamente.

La División de Propiedad del CIC de Bayamón investiga.