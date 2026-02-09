Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente con un objeto fijo reportado en horas de la noche del domingo en el kilómetro 10.0 de la carretera PR-149, en jurisdicción de Ciales.

Según el informe que suministró la Policía de Puerto Rico, mientras Ryan Alberto Martínez Delgado, de 30 años y residente de Morovis, conducía una motora marca Zhejiang, modelo Tank 200, color negra, por el carril derecho de la mencionada vía, lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante.

Al llegar al kilómetro 10.0, el motociclista impactó con la parte frontal de la motora una valla de metal que se encontraba en el extremo derecho de la carretera, lo que le ocasionó heridas de gravedad. El informe indica que Martínez Delgado no poseía licencia de conducir con endoso actual.

El perjudicado fue transportado por personal de Emergencias Médicas Estatal de Manatí al Hospital Manatí Medical Center, donde fue evaluado por el médico de turno, quien ordenó su traslado al Centro Médico de Río Piedras.

La investigación está a cargo de la agente Nilsa Meléndez Otero, adscrita a la División de Patrullas de Carretera de Manatí, quien notificó al fiscal Ismael Ortiz Roldán, de la fiscalía de Arecibo.