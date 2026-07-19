El conductor de una motora se encuentra en condición de cuidado luego de que presuntamente impactara por la parte posterior un vehículo en el que viajaban seis turistas, en un accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo en la carretera PR-3, en Río Grande.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el accidente fue reportado a las 3:02 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una colisión entre un vehículo de motor y una motora a la altura del kilómetro 23.4 de la PR-3. Tras el impacto, el motociclista cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. El perjudicado fue identificado como Alex Manuel Carrasco Acevedo, de 36 años y residente de Río Grande.

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Carrasco Acevedo fue atendido en la escena por paramédicos y trasladado a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como de cuidado. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a otro hospital del área metropolitana para recibir tratamiento especializado.

Los turistas resultaron ilesos.

La investigación está a cargo de la agente Carmen I. Guzmán Montes, de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, junto a la fiscal Dairene Santo Domingo Rivera.