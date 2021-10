El juez Gustavo Gelpí juramentó este miércoles como miembro del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, localizado en Boston.

El juramento se lo tomó el juez presidente del Tribunal de Apelaciones federal, Jeffrey Howard, a dos días de que el jurista puertorriqueño fue confirmado por mayoría de votos en el Senado de los Estados Unidos.

En unas declaraciones escritas remitidas a Primera Hora, Gelpí agradeció a todos los que hicieron posible su ascenso, principalmente a la mayoría de los gobernadores de Puerto Rico.

Gelpí inició su carrera judicial en el 2006, cuando el expresidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) le nominara para el Tribunal de distrito de Puerto Rico. Desde 2018, lideró como presidente dicho tribunal.

Pero, tras la muerte del primer juez boricua en el Circuito de Apelaciones de Boston, Juan R. Torruella, el pasado 26 de octubre de 2020, Gelpí fue nominado al cargo en mayo por el presidente Joe Biden.

El puertorriqueño Gustavo Gelpí levanta su mano derecha durante la juramentación como juez del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

“Agradezco a todos mis compañeros del Distrito de Puerto Rico y del Poder Judicial federal - algunos ya no están con nosotros como es el caso de mi antecesor Juan R. Torruella, así como a los jueces Juan M. Pérez-Giménez y Salvador Casellas - por su tutoría, colegialidad, amistad y apoyo a través de los años. Siempre apreciaré mis veinte años en la banca del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. No podría haber pedido mejores colegas y personal de apoyo”, indicó en su declaración pública.

Añadió que también agradece “a los miembros de mi familia y amigos por su amor y por creer en mí durante todo el proceso”

En su listado de agradecimiento, el juez federal también incluyó al presidente Biden por su nombramiento, al gobernador Pedro Pierluisi, así como a los miembros del Senado que le dieron su voto.

Gelpí recibió el apoyo de 51 senadores, mientras que 42 votaron en contra, cuando el pasado martes se llevó a votación su nombramiento.

“Estoy muy agradecido con los ocho senadores de los cuatro estados del Primer Circuito que me apoyaron”, dijo al hacer mención a los congresistas de Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island.

“Si bien Puerto Rico no tiene senadores, sus líderes electos presentes y pasados abogaron por mi nominación, confirmación y nombramiento en consenso bipartidista. Me siento particularmente honrado de que el gobernador Pedro Pierluisi y la congresista Jenniffer González asistieran a mi audiencia de confirmación. Me siento igualmente honrado por el apoyo de los exgobernadores de Puerto Rico Sila Calderón, Anibal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, así como del senador Carmelo Ríos”, agregó, al distinguir también el apoyo que recibió de los congresistas Nydia Velázquez y Michael San Nicolas.

Los otros jueces del Tribunal de Apelaciones de Primer Circuito de Boston son Howard, Bruce M. Selya, Michael Boudin, Norman H. Stahl, Sandra L. Lynch, Kermit V. Lipez, O. Rogeriee Thompson, William J. Kayatta, Jr., y David J. Barron.