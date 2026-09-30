Un hombre fue hallado muerto esta madrugada en la calle De Diego, en Río Piedras, informó la Policía.

El hallazgo se produjo a eso de las 4:45 a.m., frente al establecimiento Sabana Llana Auto Parts.

Según la información preliminar, una llamada anónima a través de la Línea de Confidencias alertó a las autoridades sobre una persona que se encontraba en el pavimento.

Al llegar al lugar, agentes del precinto de Río Piedras localizaron el cuerpo de un hombre de entre 55 y 60 años, quien no presentaba signos vitales.

La identidad del fallecido no ha sido revelada.

El incidente fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.