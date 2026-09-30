Hallan a hombre muerto en una calle de Río Piedras
Una llamada anónima alertó a la Policía sobre una persona tirada en el pavimento.
PUBLICIDAD
Un hombre fue hallado muerto esta madrugada en la calle De Diego, en Río Piedras, informó la Policía.
El hallazgo se produjo a eso de las 4:45 a.m., frente al establecimiento Sabana Llana Auto Parts.
Según la información preliminar, una llamada anónima a través de la Línea de Confidencias alertó a las autoridades sobre una persona que se encontraba en el pavimento.
Al llegar al lugar, agentes del precinto de Río Piedras localizaron el cuerpo de un hombre de entre 55 y 60 años, quien no presentaba signos vitales.
La identidad del fallecido no ha sido revelada.
Relacionadas
El incidente fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.