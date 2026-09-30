Una mujer de 52 años fue identificada como la mujer que murió atropellada anoche en la carretera PR-129, frente a las oficinas del Seguro Social, en Arecibo.

La víctima fue identificada por la Policía como Milagritos Reyes Chévere, residente de Arecibo.

Según el informe policíaco, el accidente ocurrió a eso de las 6:47 p.m., en el kilómetro 1.3 de la mencionada vía.

La investigación, realizada por el agente Manuel Rivera Medina, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, apunta a que Joyse Rivera Adorno, de 28 años y residente de Ciales, conducía un Nissan Versa azul del año 2012 cuando llegó al lugar y, presuntamente, no se percató de la presencia de Reyes Chévere.

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La peatona cruzaba la carretera por un lugar donde no había un cruce peatonal, según el reporte. Reyes Chévere cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el acto.

A la conductora se le realizó una prueba para detectar alcohol en su organismo, la cual arrojó resultado negativo de 0.00%.

La fiscal Lucianne Sánchez Serrano acudió a la escena y ordenó la ocupación del vehículo y el levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.