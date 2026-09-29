A casi un año de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinara que buscaría la pena de muerte contra uno de los dos implicados en los asesinatos de dos adolescentes reportados en el 2023 en la playa de Piñones, en Loíza, el ente federal decidió revertir la decisión.

Bajo una notificación que lee, “No solicitar la pena de muerte”, la Fiscalía federal dio cuenta este martes del cambio de planes. Ya no realizarán un juicio en el que se deliberaría la posibilidad de imponer la pena capital contra Edwin Yadiel Flores Tavárez.

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La notificación la hizo este martes el fiscal Julián N. Radzinschi.

“Por la presente, los Estados Unidos de América notifican al Tribunal que no solicitarán la pena de muerte en este caso contra Edwin Yadiel Flores Tavárez. Esta notificación revoca la presentada en el documento ECF número 189 el 14 de noviembre de 2025”, dice la escueta notificación.

Edwin Y. Flores Tavarez fue acusado por un gran jurado federal como uno de los participantes del crimen de dos adolescentes en Loíza. ( Suministrada Policía )

De inmediato, no se precisó la razón por la que no buscarán la pena de muerte. Sin embargo, en otros casos recientes, como el del exponente de música urbana, CDobleta, el cambio de postura ocurrió debido a que se buscaba alcanzar un acuerdo de culpabilidad con el imputado.

De hecho, el artista, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, se declaró culpable de narcotráfico y de haber participado en el asesinato de un policía, crimen por el que se intentó realizar un juicio por pena de muerte.

En el caso de Flores Tavárez está imputado del asesinato de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13, reportado el 25 de julio de 2023.

Del expediente judicial surge que el pasado 7 de julio la Fiscalía federal notificó a la corte que les hizo una oferta de culpabilidad a los imputados. Desde entonces no se tocaba el tema, hasta que hoy se informó que no se buscaría la pena de muerte.

Sobre el crimen, la Policía informó en aquel entonces que Flores Tavárez, junto a otro imputado, José Martínez Serrano, secuestraron y les dispararon a las adolescentes causándoles la muerte.

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Las jóvenes fueron baleadas en el interior de una guagua Toyota Tacoma de 2018 y color anaranjado, que fue hurtada mediante “carjacking” a un comerciante en Ponce.

10 Fotos Los cuerpos estaban dentro de una guagua Toyota Tacoma que fue robada mediante "carjacking" en el área de Ponce el 23 de julio de 2023.

El 6 de enero de 2025, la Fiscalía federal notificó que no buscaría la pena de muerte contra Martínez Serrano. La moción no daba una explicación.

Sin embargo, en el documento legal en el que se notificó la búsqueda de la pena de muerte contra Flores Tavárez, presentado en noviembre de 2025, se identificó como el responsable del crimen.

Específicamente, dice que “Flores Tavárez asesinó a T.D.C. y N.R.I. con la intención de impedir que las víctimas proporcionaran información y asistencia a las autoridades policiales en relación con la investigación y el enjuiciamiento de otro u otros delitos, incluidos el tráfico de drogas y/o el intento de tráfico de drogas”.

Además, se indica que “Flores Tavárez causó lesiones, daños y pérdidas a la familia y amigos de T.D.C. y N.R.I. Las lesiones, los daños y las pérdidas causadas por Flores Tavárez con respecto a cada víctima se evidencian por las características personales de cada víctima y por el impacto de su muerte en su familia y amigos. Flores Tavárez asesinó a T.D.C. y N.R.I. tras una planificación y premeditación considerables para causarles la muerte”.

De inmediato, la jueza Camille L. Vélez Rivé tomó conocimiento de la decisión de la Fiscalía federal. Citó a las partes a una vista el próximo 18 de diciembre.