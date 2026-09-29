Familiares de una pareja hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras tras un accidente de tránsito que adelantó el nacimiento de su bebé mediante una cesárea de emergencia solicitan donantes de sangre y plaquetas para ambos.

Según la información compartida por familiares a través de las redes sociales y confirmada a Telemundo, Gendy Rivera Nevárez y Carlos Meléndez Guadalupe necesitan donantes tanto de sangre como de plaquetas. Las personas interesadas en donar deben acudir al Banco de Sangre de Centro Médico, de lunes a sábado, entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Los donantes deben presentar una identificación con foto e indicar que la donación es para Gendy Rivera Nevárez o Carlos Meléndez Guadalupe.

PUBLICIDAD

Solicitan donantes de sangre y plaquetas para Gendy Rivera Nevárez y Carlos Meléndez Guadalupe. ( Fotocaptura )

Para más información, pueden comunicarse al 787-777-3844.

La pareja salió el sábado de su “baby shower” junto a su hijo de 13 años en una Nissan Rogue, conducida por Meléndez Guadalupe, cuando fueron impactados por otro vehículo en la carretera PR-149, en la intersección con la PR-643.

La Dodge RAM 1500 era conducida por Edward J. Rivera Cordero, de 23 años y residente de Hatillo. Según la información disponible, el joven presuntamente rebasó un semáforo con luz roja y chocó la parte lateral izquierda de la Nissan Rogue.

Como consecuencia del accidente, Gendy Rivera Nevárez sufrió heridas graves y tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia. La bebé se encuentra estable. Su esposo también permanece hospitalizado, mientras que el hijo de 13 años se encuentra estable.