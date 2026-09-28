El grave accidente ocurrido en Manatí el pasado sábado no solo dejó a una familia hospitalizada y a una madre embarazada sometida a una cesárea de emergencia, sino que también dejó una imagen difícil de olvidar entre quienes llegaron a la escena para brindar ayuda.

Entre ellos estuvo el gruero Justin Colón, quien habló con NotiCentro sobre el momento en que llegó al lugar y vio en el pavimento varios objetos, entre ellos pañales.

“Al yo llegar a la escena y bajarme de mi camión, lo primero que veo en el piso son pañales, crayolas, cosas de la escuelita del nene, más los regalitos que se le habían entregado”, relató Colón.

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La imagen lo impactó de inmediato.

“A mí me hizo un taco en la garganta, que por cierto lo tengo ahora mismo”, expresó el gruero.

Colón explicó que la impresión fue todavía mayor al escuchar los gritos de dolor mientras los rescatistas trabajaban para sacar a la familia de la guagua en la que viajaban, una Nissan Rogue.

“Fue algo que tocó y me chocó y me impresionó demasiado, y más choca cuando uno llega a la escena y escucha esos gritos de dolor cuando lo están ayudando los rescatistas a salir. Choca de verdad”, expresó.

El accidente ocurrió a eso de las 11:50 p.m. en la carretera PR-149, en la intersección con la PR-643.

Según la Policía, una Dodge RAM 1500 presuntamente rebasó un semáforo con luz roja e impactó la Nissan Rogue en la que viajaban Carlos Meléndez Guadalupe, su esposa Gendy Rivera Nevárez y el hijo de ambos, de 13 años.

Rivera Nevárez, quien tenía siete meses de embarazo, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia. La bebé se encuentra estable. La familia se dirigía hacia su residencia tras celebrar el baby shower, según ha trascendido.

El matrimonio permanece en condición delicada en el Hospital de Trauma, en Centro Médico, mientras que su hijo de 13 años se encuentra estable.

El conductor de la Dodge RAM, Edward J. Rivera Cordero, de 23 años, se negó a realizarse una prueba de aliento y una prueba de sangre de manera voluntaria, indicó el teniente Rodolfo León, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía.

Las autoridades obtuvieron posteriormente una orden judicial para tomarle una muestra de sangre, que será analizada para determinar si se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.