La bebé de Gendy Rivera Nevárez, la pasajera embarazada que resultó herida en un accidente de carácter grave ocurrido la noche del sábado en Manatí, nació mediante una cesárea de emergencia y se encuentra estable, informó el teniente Rodolfo León, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía.

“Durante la noche de ayer a la dama se le tuvo que realizar una cesárea, donde gracias a Dios el bebé está estable y lleno de salud”, indicó León a Telenoticias.

Rivera Nevárez esperaba una niña y tenía siete meses de embarazo. La familia se dirigía hacia su residencia tras celebrar el baby shower, según ha trascendido.

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La perjudicada viajaba como pasajera en una Nissan Rogue, que era conducida por su esposo, Carlos Meléndez Guadalupe, cuando fueron impactados por otro vehículo, una Dodge RAM 1500, en la carretera PR-149, en la intersección con la PR-643.

La Dodge RAM 1500 era conducida por Edward J. Rivera Cordero, de 23 años y residente de Hatillo. El joven, presuntamente, rebasó un semáforo con luz roja en la intersección y chocó la parte lateral izquierda de la Nissan Rogue.

El matrimonio permanece en condición delicada en el Hospital de Trauma, en Centro Médico. Su hijo, de 13 años, quien viajaba con ellos, se encuentra estable.

Investigan si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol

El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público y las autoridades también indagan si Rivera Cordero se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento del accidente, indicó León.

El teniente explicó que Rivera Cordero se negó a realizarse tanto la prueba de aliento como una prueba de sangre de manera voluntaria.

Ante su negativa, las autoridades tuvieron que solicitar al tribunal una orden judicial para obtener una muestra de sangre, la cual fue extraída y será analizada para determinar si se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.