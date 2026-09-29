Joven presuntamente le vacía las cuatro gomas a mujer y amenaza con quemar su carro
Se alega que mantuvo a la perjudicada retenida por más de una hora.
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Un joven de 20 años enfrenta cargos por presuntamente vaciarle las cuatro gomas del vehículo a una mujer, privarla de su libertad por más de una hora y amenazarla con quemar el auto, informó la Policía.
Los presuntos hechos habrían ocurrido durante la tarde de ayer en Hatillo.
Contra Orlando Vera Soto, residente de Hatillo, se radicaron cargos por maltrato mediante amenaza y maltrato mediante la restricción de la libertad, bajo la Ley 54 de violencia doméstica.
La jueza Nivia Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $15,000.
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Vera Soto no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Daniel Rosado y la agente Daysa Martínez Ramos, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Brenda Lisboa Torres.