Un joven de 20 años enfrenta cargos por presuntamente vaciarle las cuatro gomas del vehículo a una mujer, privarla de su libertad por más de una hora y amenazarla con quemar el auto, informó la Policía.

Los presuntos hechos habrían ocurrido durante la tarde de ayer en Hatillo.

Ficha policíaca del imputado, Orlando Vera Soto, de 20 años y residente de Hatillo. ( Suministrada )

Contra Orlando Vera Soto, residente de Hatillo, se radicaron cargos por maltrato mediante amenaza y maltrato mediante la restricción de la libertad, bajo la Ley 54 de violencia doméstica.

La jueza Nivia Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $15,000.

Vera Soto no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Daniel Rosado y la agente Daysa Martínez Ramos, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Brenda Lisboa Torres.