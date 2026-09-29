Asaltante entra a residencia y se lleva prendas de lujo valoradas en $57,300
El sospechoso, que llevaba ropa de construcción y un chaleco reflectivo, amarró al perjudicado por la espalda.
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Un robo domiciliario reportado durante la tarde del lunes en una residencia de la urbanización Santa María, en San Juan, dejó un botín valorado en $57,300, según informó la Policía de Puerto Rico.
Los hechos se reportaron a eso de las 2:20 p.m., cuando, de acuerdo con la información preliminar, un individuo irrumpió en la residencia portando una pistola negra.
El querellante indicó a las autoridades que el sujeto medía aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas y vestía ropa de construcción negra, un chaleco reflectivo amarillo, gafas, guantes negros y botas negras.
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Mediante amenaza e intimidación, el individuo presuntamente amarró al residente por la espalda y luego se apropió de varias prendas y relojes de lujo, además de dinero en efectivo.
Entre la propiedad reportada como hurtada figuran un reloj Montblanc plateado con correa marrón; un Cartier blanco, negro y plateado; un Rolex Everose blanco y plateado; un collar y tres pulseras David Yurman; una sortija Cartier plateada; una sortija Bulgari y un reloj Sumani plateado con esferas negras.
También se reportó el robo de dos relojes Panerai, uno azul y otro GMT con correa negra de goma y acabado cromado, así como otro Montblanc dorado con correa de cuero.
A esto se suman $3,000 en efectivo.
El querellante estimó el valor total de la propiedad hurtada en $57,300.
El agente Carlos Texidor, adscrito al precinto de Puerto Nuevo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.