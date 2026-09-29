Un hombre de 29 años y residente de Cidra fue acusado por presuntamente hacerse pasar por empleado de una cooperativa para obtener información y tarjetas bancarias de una mujer de 82 años, de las que posteriormente se habrían retirado $20,000.

Según informó la Policía, contra Emil Rafael Colombo Bratini se radicaron cargos por maltrato a persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, apropiación ilegal de identidad, y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito.

Ficha policial del imputado, Emil Rafael Colombo Bratini, de 29 años y residente de Cidra. ( Suministrada )

Los presuntos hechos se remontan al 18 de agosto de 2026, en Salinas, cuando, de acuerdo con la investigación, Colombo Bratini llegó hasta la residencia de la perjudicada y se hizo pasar por empleado de una cooperativa.

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La víctima le habría proporcionado información personal y sus tarjetas, que posteriormente fueron utilizadas para retirar $20,000 de su cuenta bancaria.

La jueza Sylvia Saldaña, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $20,000. La fianza no fue prestada, por lo que Colombo Bratini fue ingresado en la cárcel de Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 5 de octubre.

La pesquisa estuvo a cargo del agente Ángel Anglada Suárez, bajo la supervisión de la sargento Jocelyn Ramos Ortiz, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas de Guayama.

El caso fue consultado con la fiscal Lynette Velázquez Grau, quien instruyó la radicación de los cargos.