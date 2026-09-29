Lo acusan de hacerse pasar por empleado de cooperativa y retirar $20,000 de una anciana
El imputado presuntamente llegó hasta la residencia de la víctima.
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Un hombre de 29 años y residente de Cidra fue acusado por presuntamente hacerse pasar por empleado de una cooperativa para obtener información y tarjetas bancarias de una mujer de 82 años, de las que posteriormente se habrían retirado $20,000.
Según informó la Policía, contra Emil Rafael Colombo Bratini se radicaron cargos por maltrato a persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, apropiación ilegal de identidad, y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito.
Los presuntos hechos se remontan al 18 de agosto de 2026, en Salinas, cuando, de acuerdo con la investigación, Colombo Bratini llegó hasta la residencia de la perjudicada y se hizo pasar por empleado de una cooperativa.
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La víctima le habría proporcionado información personal y sus tarjetas, que posteriormente fueron utilizadas para retirar $20,000 de su cuenta bancaria.
La jueza Sylvia Saldaña, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $20,000. La fianza no fue prestada, por lo que Colombo Bratini fue ingresado en la cárcel de Ponce.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 5 de octubre.
La pesquisa estuvo a cargo del agente Ángel Anglada Suárez, bajo la supervisión de la sargento Jocelyn Ramos Ortiz, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas de Guayama.
El caso fue consultado con la fiscal Lynette Velázquez Grau, quien instruyó la radicación de los cargos.